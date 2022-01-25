Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехия рассмотрит отправку военных в Украину, если будет запрос Киева

Вторник, 25 января 2022, 13:52
Фото AFP via Getty Images

Чехия не исключает возможности отправить в Украину военных для помощи в противостоянии агрессии РФ, если такой запрос будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Denik N.

В ответ на вопрос, планирует ли Чехия присылать в Украину символический контингент вроде канадского, министр ответила: "О наших военных нас еще никто не спрашивал. Если поступит запрос, мы его рассмотрим".

Она подтвердила, что Чехия планирует направить в Украину снаряды для артиллерии калибра 52 мм. "Если произойдет конфликт и Украине нужно будет отправить женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь", – добавила Чернохова.

Министр отметила, что Чехия внимательно следит за развитием ситуации вокруг Украины и готова в случае необходимости принять украинцев, если им придется убегать от военного конфликта.

"Это очень близкая нам страна, здесь живет большая украинская община, и если она поедет домой, мы это тоже ощутим. С другой стороны, если им потребуется отправить некоторых женщин и детей в безопасное место в случае конфликта, Чешская Республика также должна сотрудничать в этом отношении", – сказала она.

Чернохова напомнила, что у России давняя тенденция проводить свою политику в Украине.

"Такие же тенденции в Грузии, в Беларуси, в Казахстане – это тоже из учебника гибридных угроз, эти вещи связаны. Чехии следует вести переговоры по этим вопросам, потому что с точки зрения нашей экономической дипломатии – есть санкции против России – это не выгодно ни одной из сторон. Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ее. Пока нам сообщали, что на границе никто не хочет эскалации конфликта. Но как это выйдет в финале, никто не знает", – сказала она.

Темы: ЧехияармияУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Чехия
Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм
Чехия отправит Украине артиллерийские боеприпасы – СМИ
В Чехии произошло масштабное ДТП с десятками автомобилей
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...