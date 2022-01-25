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Подорожі в пандемію: Рада ЄС рекомендує враховувати статус людини, а не країну

Вівторок, 25 січня 2022, 14:18
Фото getty images

Рада ЄС схвалила змінені рекомендації щодо подорожей в умовах пандемії коронавірусу, які тепер грунтуються на "індивідуальній ситуації" мандрівників і не прив’язуються до регіону походження. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Рекомендація набуде чинності з 1 лютого. Її прийняли з огляду на суттєве збільшення охоплення вакцинацією у країнах ЄС та використання цифрового ковід-сертифіката. 

Згідно з новою рекомендацією, пов’язані з коронавірусом вимоги повинні брати до уваги статус особи-мандрівника, а не ситуацію у регіоні, окрім територій, де рівень поширення вірусу дуже високий. 

"Це означає, що сертифікат про щеплення від коронавірусу, результат тесту чи перенесену хворобу , засвідчений європейським цифровим ковід-сертифікатом, має бути ключовим чинником. Індивідуальний підхід суттєво спростить чинні правила і надасть мандрівникам більше ясності та визначеності", – зазначають у комюніке.

Рекомендується, що до мандрівників, які мають чинний цифровий ковід-сертифікат, не повинні застосовуватися додаткові обмеження свободи пересування. Мається на увазі:

- сертифікат про повний курс щеплення від коронавірусу, за умови, що з останньої дози повного курсу минуло більше 14 і не більше 270 днів, або якщо людина після цього отримала бустерну дозу. Країни-члени можуть на власний розсуд визнавати щеплення не тільки затвердженими у ЄС вакцинами, а й іншими, затвердженими національними органами влади або ВООЗ;

- сертифікат, що посвідчує негативний результат ПЛР-тесту, отриманий не більш ніж за 72 години до поїздки, або антиген-тест, отриманий максимум за 24 години до поїздки;

- сертифікат про одужання, за умови, що з дати позитивного тесту минуло не більше 180 днів.

Від мандрівників, які не можуть надати такого сертифікату, можуть вимагати тест до поїздки або не пізніше 24 годин після прибуття, крім категорій-винятків, у т.ч. дітей віком до 12 років. 

Європейський центр з попередження та контролю захворювань просять і надалі публікувати "світлофорні" мапи, що показують ситуацію з коронавірусом, враховуючи інцидентність за останні 2 тижні, охоплення вакцинацією та обсяги тестування.

"На основі цих мап країни-члени мають застосовувати заходи щодо поїздок до та з "темно-червоних зон", де поширення вірусу дуже значне. Зокрема, варто застерігати від несуттєвих поїздок і вимагати від людей, які повертаються з цих зон і не мають щеплення чи довідки про нещодавнє одужання, робити тест перед відльотом і відбути самоізоляцію після прибуття", – зазначається у рекомендації. 

З цього правила також будуть передбачені винятки для певних категорій мандрівників (які мають важливі функції чи потреби, людей, що перетинають кордон для поїздок на роботу, діти до 12 років). 

У якості запобіжника передбачається, що рекомендації можуть бути переглянуті, якщо будуть виявлені нові варіанти вірусу, що викликають стурбованість. 

Міністри країн ЄС дійшли згоди щодо застосування таких правил, у тому числі, що будь-які обмеження щодо поїздок повинні бути недискримінаційними та пропорційними, а також – що країни ЄС в принципі не повинні обмежувати поїздки мандрівників з інших країн-членів ЄС.  

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Теми: ЄСкоронавірусCovid-2019карантинтуризм
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