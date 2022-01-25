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Путешествия в пандемию: Совет ЕС рекомендует учитывать статус человека, а не страну

Вторник, 25 января 2022, 13:18
Путешествия в пандемию: Совет ЕС рекомендует учитывать статус человека, а не страну
Фото getty images

Совет ЕС одобрил измененные рекомендации по путешествиям в условиях пандемии коронавируса, которые теперь основываются на "индивидуальной ситуации" путешественников и не привязываются к региону происхождения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

Рекомендация вступит в силу с 1 февраля. Ее приняли с учетом существенного увеличения охвата вакцинацией в странах ЕС и использования цифрового ковид-сертификата.

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Согласно новой рекомендации, связанные с коронавирусом требования должны учитывать статус личности-путешественника, а не ситуацию в регионе, кроме территорий, где уровень распространения вируса очень высок.

"Это означает, что сертификат о прививках от коронавируса, результате теста или перенесенной болезни, удостоверенный европейским цифровым ковид-сертификатом, должен быть ключевым фактором. Индивидуальный подход существенно упростит действующие правила и даст путешественникам больше ясности и определенности", – отмечают в ком.

Рекомендуется, что к путешественникам, имеющим действующий цифровой сертификат, не должны применяться дополнительные ограничения свободы передвижения. Имеется в виду:

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- сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, при условии, что с последней дозы полного курса прошло более 14 и не более 270 дней или если человек после этого получил бустерную дозу. Страны-члены могут по своему усмотрению признавать прививки не только утвержденными в ЕС вакцинами, но и другими, утвержденными национальными органами власти или ВОЗ;

- сертификат, удостоверяющий отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест, полученный максимум за 24 часа до поездки;

- сертификат о выздоровлении при условии, что с даты положительного теста прошло не более 180 дней.

От путешественников, которые не могут предоставить такой сертификат, могут потребовать тест до поездки или не позднее 24 часов по прибытии, кроме категорий-исключений, в т.ч. детей младше 12 лет.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний просят и дальше публиковать "светофорные" карты, показывающие ситуацию с коронавирусом, учитывая инцидентность за последние две недели, охват вакцинацией и объемы тестирования.

"На основании этих карт страны-члены должны применять меры по поездкам в и из "темно-красных зон", где распространение вируса очень значительно. В частности, следует предостерегать от несущественных поездок и требовать от людей, которые возвращаются из этих зон и не имеют прививки", справки о недавнем выздоровлении, делать тест перед отлетом и отбыть самоизоляцию по прибытии", – отмечается в рекомендации.

Из этого правила будут предусмотрены исключения для определенных категорий путешественников (имеющих важные функции или нужды, людей, пересекающих границу для поездок на работу, дети до 12 лет).

В качестве предохранителя предполагается, что рекомендации могут быть пересмотрены, если будут обнаружены новые варианты вируса, вызывающие озабоченность.

Министры стран ЕС пришли к соглашению о применении таких правил, в том числе, что любые ограничения поездок должны быть недискриминационными и пропорциональными, а также что страны ЕС в принципе не должны ограничивать поездки путешественников из других стран-членов ЕС.

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Темы: ЕСкоронавирусCovid-2019карантинтуризм
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