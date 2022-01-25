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Українських військових почали вчити стріляти з сучасних протитанкових комплексів NLAW

Вівторок, 25 січня 2022, 13:21
Українських військових почали вчити стріляти з сучасних протитанкових комплексів NLAW
Фото: armyinform

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії.

Джерело: АрміяInform

Деталі: У 184-му навчальному центрі академії сухопутних військ пройшло перше заняття із підготовки військовослужбовців. В ньому взяли участь начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук, який поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України "ORBITAL".

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За його словами, невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України "будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів".

 
фото: armyinform

Довідково: Головне ризначення ПТРК NLAW — знищення броньованих машин, БТРів та танків. NLAW має ефективну дальність стрільби 400–600 метрів, максимальну 800.

Комплекс має інерційну систему наведення та магнітний підривач. Бойова маса — 12,5 кг, що дозволяє для ведення вогню залучати лише одного піхотинця, якого можна навчити стріляти з цього ПТРК дуже швидко.

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Передісторія:

  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Теми: арміязброяЗбройні сили
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