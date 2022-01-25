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Украинских военных начали учить стрелять из современных противотанковых комплексов NLAW

Вторник, 25 января 2022, 14:21
Фото: armyinform

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начали готовить украинских военных к использованию противотанковых ракетных комплексов NLAW, доставленных в Украину из Великобритании.

Источник: АрмияInform

Детали: В 184 учебном центре академии сухопутных войск прошло первое занятие по подготовке военнослужащих. В нем приняли участие начальник академии генерал-лейтенант Павел Ткачук, который пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL".

По его словам, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины "будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов".

 
Фото: armyinform

Главное назначение ПТРК NLAW — уничтожение бронированных машин, БТРов и танков. NLAW имеет эффективную дальность стрельбы 400-600 метров, максимальную 800 метров.

Комплекс имеет инерционную систему наведения и магнитный взрыватель. Боевая масса – 12,5 кг, что позволяет для ведения огня привлекать только одного пехотинца, которого можно научить стрелять из этого ПТРК очень быстро.

Предыстория:

  • 18 января Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.

Темы: армияоружиеВооруженные силы


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