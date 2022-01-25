Двоє п’яних "замінували" потяг і спостерігали за усім на вокзалі

24 січня о 17.32 на 102 надійшло повідомлення з мобільного телефону, що в одному з вагонів потяга, який прибуває на станцію Суми о 18-й годині, закладено вибухівку та станеться вибух.

Джерело: поліція Сумщини

Деталі: Коли потяг наближався до станції Суми, на платформах та біля вокзалу працювали поліцейські, відтісняючи пасажирів на безпечну відстань. Прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та екстрена медична допомога.

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Вибухових речовин у потязі не знайшли.

А от "мінера" впіймали менш як за дві години.

Ним виявився 42-річний чоловік, який того вечора випивав з приятелем неподалік від вокзалу.

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Вони придумали так "пожартувати", та подивитися, що з того буде. Тож він зателефонував до поліції й повідомив, що сам у вагон "заклав немаленьку таку вибухівку". Після здійснення дзвінка зловмисник залишився неподалік від вокзалу та здалеку спостерігав за всім, що відбувається.

Справу відкрили за статтею "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності", санкція передбачає на ув’язнення від 2 до 6 років. Наразі "мінера" затримали.