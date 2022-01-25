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Двое пьяных "заминировали" поезд и наблюдали за всем на вокзале

Вторник, 25 января 2022, 14:29
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24 января в 17.32 на 102 поступило сообщение с мобильного телефона, что в одном из вагонов поезда, прибывающего на станцию ​​Сумы в 18 часов, заложена взрывчатка и произойдет взрыв.

Источник: полиция Сумщины

Детали: Когда поезд приближался к станции Сумы, на платформах и возле вокзала работали полицейские, оттесняя пассажиров на безопасное расстояние. Прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, спасатели и экстренная медицинская помощь.

Взрывчатых веществ в поезде не нашли.

А вот "минера" поймали менее чем через два часа.

Им оказался 42-летний мужчина, который в тот вечер выпивал с приятелем недалеко от вокзала.

Они придумали так "пошутить" и посмотреть, что из этого будет. Он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон "заложил немаленькую такую ​​взрывчатку". После совершения звонка злоумышленник остался недалеко от вокзала и издалека наблюдал за происходящим.

Делу открыли по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности", санкция предусматривает заключение от 2 до 6 лет. Пока "минера" задержали.

Украинская правда
Темы: Сумыполиция


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