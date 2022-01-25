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Майже половина українців вакцинувалися хоч раз, Київ - у лідерах

Вівторок, 25 січня 2022, 16:11
Фото: overcrew/Depositphotos

49% дорослого населення України отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: Згідно з оприлюдненою інформацією найбільше вакцинованих в Києві – понад 71% дорослих мешканців.

Дослівно: "У шести областях більше ніж половина дорослих отримали принаймні одне щеплення. Це Київська, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Черкаська області.

Найменше вакциновано в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Волинській областях. Тут щепилося менше ніж 40% дорослих".

 

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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