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Почти половина украинцев вакцинировались хоть раз, Киев – в лидерах

Вторник, 25 января 2022, 15:11
Почти половина украинцев вакцинировались хоть раз, Киев – в лидерах
Фото: overcrew/Depositphotos

49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Источник: сообщения Минздрава

Детали: Согласно обнародованной информации, больше всего вакцинированных в Киеве – более 71% взрослых жителей.

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Дословно: "В шести областях более половины взрослых получили по крайней мере одну прививку. Это Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черкасская области.

Меньше всего вакцинировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях. Здесь прививалось менее 40% взрослых".

 
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Темы: вакцинациякоронавирус
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