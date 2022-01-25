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ЄС залишається розколеним у питанні санкцій за напад Росії на Україну – ЗМІ

Вівторок, 25 січня 2022, 16:28
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Країни ЄС в рамках підготовки нових санкцій проти Росії продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгнення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейські уряди намагаються вирішити, які конкретні дії, окрім військового нападу на Україну, мають призвести до санкцій проти Росії.

Підготовка Європейського Союзу, скоординована зі США, зосереджена на інших формах можливої ​​російської агресії, які включають кампанію з дезінформації, кібератаки, обмеження постачання газу або спроби дестабілізувати уряд президента Володимира Зеленського або центральний банк, заявляють джерела.

За словами офіційних осіб, країни ЄС згодні з тим, що будь-яке перетинання кордону російськими військами має призвести до санкцій. Але крім цього немає згоди щодо того, які інші дії РФ призведуть до введення санкцій.

За словами офіційних осіб, на тлі розбіжностей з приводу того, що заслуговує на санкції, кілька країн Балтії та Східної Європи стверджують, що гібридної кібератаки має бути достатньо.

За словами одного з чиновників, ЄС працює над пакетом заходів, який включатиме обмеження здатності Москви конвертувати валюту. Блок також розглядає експортний контроль, заборону на експорт та імпорт і обмеження доступу до ключових технологій. Система платежів SWIFT та покарання у сфері енергетики все ще перебувають на розгляді. 

За словами одного з джерел, кілька великих західних держав-членів ЄС також звернулися з проханням про винятки в рамках деяких із запропонованих заходів, які включають перехідні періоди та винятки для деяких банків, угод, пов'язаних з енергетикою, та існуючих контрактів.

Очікується, що Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, поділиться своїм пакетом пропозицій із країнами-членами лише у тому випадку, якщо і коли Росія виступить проти України. За словами кількох офіційних осіб, надання документа для відкритого обговорення до того часу може поставити під загрозу довіру до ЄС.

У Єврокомісії 25 січня розповіли, що робота європейських країн над пакетом санкцій проти Росії за її потенційний напад на Україну "просувається дуже добре".

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у понеділок 24 січня не став вдаватись у деталі обмежень, зазначивши, що "частиною стримування є не давати інформацію", однак запевнив, що їх застосують "у належний момент". 

Теми: ЄСсанкціїРосіяУкраїнанапад
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