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ЕС остается расколотым в вопросе санкций за нападение России на Украину – СМИ

Вторник, 25 января 2022, 15:28
ЕС остается расколотым в вопросе санкций за нападение России на Украину – СМИ
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Страны ЕС в рамках подготовки новых санкций против России продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские правительства пытаются решить, какие конкретные действия, кроме военного нападения на Украину, должны привести к санкциям против России.

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Подготовка Европейского Союза, скоординированная с США, сосредоточена на других формах возможной российской агрессии, включающих кампанию по дезинформации, кибератаки, ограничение поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Владимира Зеленского или центральный банк, заявляют источники.

По словам официальных лиц, страны ЕС согласны с тем, что любое пересечение границы российскими войсками должно привести к санкциям. Но кроме этого нет согласия по поводу того, какие другие действия РФ приведут к введению санкций.

По словам официальных лиц, на фоне разногласий по поводу того, что заслуживает санкции, несколько стран Балтии и Восточной Европы утверждают, что гибридной кибератаки должно быть достаточно.

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По словам одного из чиновников, ЕС работает над пакетом мер, включающим ограничение способности Москвы конвертировать валюту. Блок также рассматривает экспортный контроль, запрет на экспорт и импорт и ограничение доступа к ключевым технологиям. Система платежей SWIFT и наказание в сфере энергетики все еще находятся на рассмотрении.

По словам одного из источников, несколько крупных западных государств-членов ЕС также обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых предложенных мер, включающих переходные периоды и исключения для некоторых банков, соглашений, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.

Ожидается, что Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС поделится своим пакетом предложений со странами-членами только в том случае, если и когда Россия выступит против Украины. По словам нескольких официальных лиц, предоставление документа для открытого обсуждения может поставить под угрозу доверие к ЕС.

В Еврокомиссии 25 января рассказали, что работа европейских стран над пакетом санкций против России за ее потенциальное нападение на Украину "продвигается очень хорошо".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в понедельник 24 января не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что "частью сдерживания будет не давать информацию", однако заверил, что их применят "в надлежащий момент".

Темы: ЕСсанкцииРосcияУкраинанападение
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