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Стріляли вгору: під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки

Вівторок, 25 січня 2022, 17:03
Фото: УП

В центрі Києва виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон".

Джерела: співрозмовник УП в поліції Києва

Деталі: Подія трапилася 15:50 у Шевченківському районі на вулиці Володимирській, 23-а.

За словами співрозмовника, представники громадського об’єднання "Український стяг" (на відео у жовтих манішках) намагалися наклеїти наліпки на пункт обміну валют за цією адресою.

Після цього до вказаного пункту під’їхав автомобіль інкасації (охоронної фірми "Легіон"), звідки вийшов працівник, який, сприйнявши це як напад, пригрозив автоматично зброєю і здійснив декілька пострілів угору. Ніхто не постраждав.

Поліція доставила усіх учасників події до райвідділку. Зброю вилучили.

 
Фото: УП

Олександр Шумілін, УП
Теми: Київкримінал
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