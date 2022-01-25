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Стреляли вверх: под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки

Вторник, 25 января 2022, 16:03
Стреляли вверх: под Печерским судом инкассаторы с автоматом устроили разборки

В центре Киева возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинский стяг" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион".

Источники: собеседник УП в полиции Киева

Детали: Событие произошло 15:50 в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23-а.

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По словам собеседника, представители общественного объединения "Украинский стяг" (на видео в желтых манишках) пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.

После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации (охранной фирмы "Легион"), откуда вышел работник и восприняв это как нападение. Он пригрозил автоматическим оружием и произвел несколько выстрелов вверх. Никто не пострадал.

ВИДЕО ДНЯ

Полиция доставила всех участников происшествия в райотдел. Оружие изъяли.

 
Фото: УП

Александр Шумилин, УП
Темы: Киевкриминал
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