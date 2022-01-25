Латвія розкритикувала політику Німеччини щодо Росії: не вписується в наш час

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Bild, пише "Європейська правда".

"Я розумію розвиток зовнішньої політики Німеччини після Другої світової війни. Але час різко змінився. Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів Німеччини. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час", - заявив Пабрікс.

Він назвав великою помилкою позицію Німеччини не відправляти Україні зброю, а натомість відправити польовий госпіталь.

"Якщо ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете: "Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб'ють" - цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування", - наголосив латвійський міністр.

За його словами, німецька блокада естонських гаубиць для України вважається ганебною позицією у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх країнах Північної Європи.

"Я думаю, що німецька блокада поставок зброї в Україну - це лише верхівка айсберга. З одного боку, це показує пацифістську післявоєнну філософію німецького суспільства, а з іншого - дуже тісні ділові та економічні зв’язки Німеччини та Росії", - наголосив міністр.

На зауваження журналіста, що інші великі країни ЄС та НАТО, такі як Франція, Італія та Іспанія, також мають дуже подібну позицію в нинішньому конфлікті, і що позиція Латвії у меншості, Пабрікс відповів:

"Ми сподіваємося, що дуже скоро будемо у більшості. Бо якщо нічого не зміниться, то у Європейського Союзу немає майбутнього".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.