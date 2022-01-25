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Латвия раскритиковала политику Германии по отношению к России: не вписывается в наше время

Вторник, 25 января 2022, 16:35
Латвия раскритиковала политику Германии по отношению к России: не вписывается в наше время
Артис Пабрикс, фото: twitter

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс резко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild, пишет "Европейская правда".

"Я понимаю развитие внешней политики Германии после Второй мировой войны. Но время резко изменилось. Нынешняя политика Германии в отношении России никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии. Недостаточно этого и для нынешних противников Запада, одним из которых является Россия. Короче говоря, политика Германии по отношению к России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс.

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Он назвал большой ошибкой позицию Германии не отправлять Украине оружие, а отправить полевой госпиталь.

"Если вы видите, как кого-то грабят на темной улице, и вы говорите: "Я помогу вам, вызвав скорую помощь после того, как вас побьют" - этого недостаточно. Даже если вы заплатите за скорую помощь. Немецкие политики больше не понимают, что означает сдерживание", – подчеркнул латвийский министр.

По его словам, германская блокада эстонских гаубиц для Украины считается позорной позицией во всех трех странах Балтии, а также во всех странах Северной Европы.

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"Я думаю, что немецкая блокада поставок оружия в Украину - это только верхушка айсберга. С одной стороны, это показывает пацифистскую послевоенную философию немецкого общества, а с другой - очень тесные деловые и экономические связи Германии и России", - подчеркнул министр.

На замечание журналиста, что другие крупные страны ЕС и НАТО, такие как Франция, Италия и Испания, также имеют очень похожую позицию в нынешнем конфликте, и что позиция Латвии в меньшинстве, Пабрикс ответил:

"Мы надеемся, что очень скоро будем в большинстве. Потому что если ничего не изменится, то у Европейского Союза нет будущего".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Темы: ЛатвияРосcияУкраинаоружиеГермания
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