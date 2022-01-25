Україна не погодиться з прийнятими за її спиною поступками в бік РФ – Кулеба

Україна "не дозволить нікому нав'язати нам будь-які поступки" в рамках зусиль з деескалації загрози війни з Росією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю CNN у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба підкреслив, що Україна не погодиться на будь-які компроміси, спрямовані на заспокоєння президента Росії Владіміра Путіна.

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"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, передусім ми цього не погодимо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере слухавку, чує вказівку великої держави і виконує її", – сказав він.

"Ми багато заплатили, включаючи 15 тисяч життів наших громадян, щоб забезпечити право вирішувати власне майбутнє, свою власну долю", – наголосив він.

Кулеба сказав, що він не сумнівається у відданості США захищати Україну, незважаючи на коментарі президента Джо Байдена, які припускають, що "незначне вторгнення" російських військ може не призвести до жорсткої реакції військового альянсу НАТО.

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"По-перше, президент Байден особисто відданий Україні. Він знає цю країну, і він не хоче, щоб Росія її знищила", – сказав Кулеба.

"По-друге, ми чули від тих американських офіційних осіб, які відкрито розмовляли зі ЗМІ, але також говорили зі мною та іншими українськими чиновниками безпосередньо, що Сполучені Штати залишаться абсолютно відданими покаранню Росії у разі будь-якого типу вторгнення", - додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що у відносинах України та Німеччини настав "момент істини" через питання, які важливі для безпеки та майбутнього України.