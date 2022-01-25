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Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ – Кулеба

Вторник, 25 января 2022, 17:07
Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ – Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО МИД

Украина "не позволит никому навязать нам какие-либо уступки" в рамках усилий по деэскалации угрозы войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью CNN во вторник, сообщает "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Украина не согласится на какие-либо компромиссы, направленные на умиротворение президента России Владимира Путина.

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"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, прежде всего, мы этого не согласуем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и выполняет его", – сказал он.

"Мы многое заплатили, включая 15 тысяч жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее, свою собственную судьбу", – подчеркнул он.

Кулеба сказал, что он не сомневается в преданности США защищать Украину, несмотря на комментарии президента Джо Байдена, предполагающие, что "незначительное вторжение" российских войск может не привести к жесткой реакции военного альянса НАТО.

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"Во-первых, президент Байден лично предан Украине. Он знает эту страну и он не хочет, чтобы Россия ее уничтожила", – сказал Кулеба.

"Во-вторых, мы слышали от американских официальных лиц, которые открыто разговаривали со СМИ, но также говорили со мной и другими украинскими чиновниками напрямую, что Соединенные Штаты останутся абсолютно преданными наказанию России в случае любого типа вторжения", – добавил он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что в отношениях Украины и Германии настал "момент истины" из-за вопросов, важных для безопасности и будущего Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияУкраинаМИД
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