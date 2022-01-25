СБУ задержала студента, который по заказу РФ занимался "минированием"

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, совершивших 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений в Черкасской области из-за закрытых телеграмм-чатов, управляемых с территории РФ.

Источник: Сообщение СБУ

Дословно: "Установлено, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он минировал школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры Черкасской области.

Кроме того, "анонимный террорист" создал собственный телеграмм-канал.

Там он размещал фото и видео материалы о результатах "заминирования", также получал заказы от других лиц на очередные объекты. Установлено, что трем "заказчикам" удалось реализовать свое преступное намерение. Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение".

Детали: Информация о минировании ни разу не подтверждалась. Молодого человека задержали в учебном заведении. Как сообщает СБУ, он признался в совершённых анонимных сообщениях и мотивировал свою деятельность тем, что "хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль за "заказ" минирований".

Во время обысков у него изъяли технику, на которой есть переписка и получение заказов от российских кураторов.

По факту осуществления ложных сообщений о заминировании возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.