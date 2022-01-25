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Кулеба полетить у Данію говорити про стримування РФ

Вівторок, 25 січня 2022, 17:31

Глава МЗС Дмитро Кулеба 26-27 січня здійснить візит до Данії, щоб обговорити безпекову ситуацію навколо України та партнерську участь Данії в комплексному пакеті стримування Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

В ході візиту до Данії у глави МЗС заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен, членами данського парламенту, представниками бізнесу та громадських організацій. 

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Також передбачена аудієнція міністра Кулеби у королеви Данії Маргрете II. 

"На тлі агресивних дій РФ основним питанням переговорів з данською стороною стане безпекова ситуація навколо України та партнерська участь Данії в комплексному пакеті стримування Росії, який включає активну дипломатію, жорсткі економічні санкції та поглиблену оборонну співпрацю з Україною", - підкреслили в МЗС. 

Українська та данська сторони узгодять низку пріоритетних питань двостороннього співробітництва, зокрема в сфері кібербезпеки, розбудови українського флоту, реалізації спільних проєктів у сферах енергетики, сільського господарства, переходу на зелену енергетику та енергоефективності. 

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Увагу буде також зосереджено на питаннях взаємодії в рамках міжнародних організацій та пріоритетних напрямів діяльності Кримської платформи. 

Глава МЗС Данії Йеппе Кофод відвідував Донбас 16 січня, після чого стало відомо, що Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаДаніяЄвропа
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