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Кулеба летит в Данию говорить о сдерживании РФ

Вторник, 25 января 2022, 18:31

Глава МИД Дмитрий Кулеба 26-27 января совершит визит в Данию, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания России.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В ходе визита в Данию у главы МИД запланированы встречи с премьер-министром Мэтте Фредериксен, членами датского парламента, представителями бизнеса и общественных организаций.

Также предусмотрена аудиенция министра Кулебы у королевы Дании Маргрете II.

"На фоне агрессивных действий РФ основным вопросом переговоров с датской стороной станет ситуация с безопасностью вокруг Украины и партнерское участие Дании в комплексном пакете сдерживания России, который включает активную дипломатию, жесткие экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество с Украиной", - подчеркнули в МИД.

Украинская и датская стороны согласуют ряд приоритетных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере кибербезопасности, развития украинского флота, реализации совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, перехода на зеленую энергетику и энергоэффективности.

Внимание будет также уделено вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и приоритетных направлений деятельности Крымской платформы.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод посещал Донбасс 16 января, после чего стало известно, что Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойнаДанияЕвропа


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