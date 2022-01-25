Почалися ходові випробування серійної пускової установки "Нептуна"

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно зі Спеціальним конструкторсько-технологічним бюро "Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун".

Джерело: "Defense Express"

Деталі: З’явилося невелике відео з випробуваннями пускової установки УСПУ-360, що змонтована на шасі Tatra T 815 8х8, на якому пускова установка переводиться в бойове положення.

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Під час цих тестів була перевірена робота гідравліки установки та її аутригерів в зимових польових умовах.

РК-360МЦ "Нептун" – український береговий мобільний ракетний комплекс із протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

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Контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.

На відміну від машин комплексу, що проходив державні випробування (на шасі КрАЗ), серійна версія буде розміщена на чеській платформі Tatra.

До складу такого дивізіону входить 19 спецмашин (по шість пускових, транспортно-заряджаючих та транспортних машин й один рухомий командний пункт РКП-360), а його озброєння складається з 72 крилатих ракет Р-360.

За інтеграцію комплексу на чеське шасі відповідає приватна компанія СКТБ Корпорація "УкрІннМаш", яка минулого року виконувала аналогічні роботи з двома машинами мобільного багатофункціонального радіолокаційного комплексу "Мінерал-У".

Станом на жовтень 2021 року ці РЛС завершили комплекс заводських випробувань та готуються до державних.

Наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що Міноборони профінансувало виготовлення другого дивізіону "Нептун" (загалом військові планували придбати від трьох до п’яти дивізіонів).

Командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа перед новим роком повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році "морського" варіанта "Нептуна".

За його словами, наразі в України вже є морська випробувальна платформа для розміщення дослідних зразків вітчизняного протикорабельного комплексу.