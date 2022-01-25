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Начались ходовые испытания серийной пусковой установки "Нептуна"

Вторник, 25 января 2022, 19:08
Пусковая установка "Нептун" на зимних испытаниях, фото defence-ua.com

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" совместно со Специальным конструкторско-технологическим бюро Корпорация "УкрИннМаш" начали ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун".

Источник: "Defense Express"

Детали: Появилось небольшое видео с испытаниями пусковой установки УСПУ-360, смонтированной на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение.

В ходе этих тестов была проверена работа гидравлики установки и ее аутриггеров в зимних полевых условиях.

РК-360МЦ "Нептун" – украинский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. В состав комплекса входят: командный пункт РКП-360, пусковая установка УСПУ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360.

Контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" был подписан между Министерством обороны Украины и ГККБ "Луч" в конце 2020 года. Его передача ВМСУ намечена на первый квартал 2022 года.

В отличие от машин комплекса, проходившего государственные испытания (на шасси КрАЗ), серийная версия будет размещена на чешской платформе Tatra.

В состав такого дивизиона входит 19 спецмашин (по шесть пусковых, транспортно-заряжающих и транспортных машин и один подвижной командный пункт РКП-360), а его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.

За интеграцию комплекса на чешское шасси отвечает частная компания СКТБ Корпорация "УкрИннМаш", которая в прошлом году выполняла аналогичные работы с двумя машинами мобильного многофункционального радиолокационного комплекса "Минерал-У".

По состоянию на октябрь 2021 года эти РЛС завершили комплекс заводских испытаний и готовятся к государственным.

В конце декабря 2021 года стало известно, что Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона "Нептун" (в целом военные планировали приобрести от трех до пяти дивизионов).

Командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неежпапа перед новым годом сообщил о вероятности начала испытаний в 2022 году "морского" варианта "Нептуна".

По его словам, сейчас у Украины уже есть морская испытательная платформа для размещения опытных образцов отечественного противокорабельного комплекса.

Темы: оружиепроизводствоармиякорабли


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