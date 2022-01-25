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Україна вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії

Вівторок, 25 січня 2022, 19:03
Україна вимагає публічного спростування образливих заяв президента Хорватії
ЗОРАН МІЛАНОВИЧ. ФОТО GETTY IMAGES

У вівторок до МЗС України запросили посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій було доведено позицію про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі МЗС щодо останніх заяв президента Хорватії.

Послу наголосили, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. 

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МЗС висловило глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Міністерство підкреслило, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу.

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - заявили у відомстві.

МЗС вважає, що заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі. 

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому. 

Посол України також здійснить відповідний демарш в Загребі. 

У вівторок стало відомо про скандальні заяви президента Хорватії Зорана Мілановича, який сказав, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом.

Теми: ХорватіяскандалКриманексіяМЗС
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