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Украина требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии

Вторник, 25 января 2022, 19:03
Украина требует публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии
Зоран Миланович. ФОТО GETTY IMAGES

Во вторник в МИД Украины пригласили посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой была донесена позиция о категорической неприемлемости заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД по поводу последних заявлений президента Хорватии.

Послу подчеркнули, что утверждение Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших свою жизнь ради европейского будущего Украины.

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МИД выразил глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии. Министерство подчеркнуло, что это особенно диссонирует с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - заявили в ведомстве.

МИД считает, что заявления Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также вредят единству ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе.

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МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем.

Посол Украины также совершит соответствующий демарш в Загребе.

Во вторник стало известно о скандальных заявлениях президента Хорватии Зорана Милановича, который сказал, что Украине не место в НАТО, и назвал Революцию достоинства переворотом.

Темы: ХорватияскандалКрыманнексияМИД
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