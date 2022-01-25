У парламенті Німеччини пройдуть слухання щодо України і миру в Європі

У німецькому парламенті 27 січня відбудуться слухання щодо безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

За його словами, слухання, ініційовані українською стороною, пройдуть під назвою "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

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"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню", - додав Андрій Мельник.

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

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