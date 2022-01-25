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У парламенті Німеччини пройдуть слухання щодо України і миру в Європі

Вівторок, 25 січня 2022, 20:32
Будівля Бундестагу в Берліні. Фото: Getty Images

У німецькому парламенті 27 січня відбудуться слухання щодо безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

За його словами, слухання, ініційовані українською стороною, пройдуть під назвою "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню", - додав Андрій Мельник. 

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

Читайте також редакційну статтю "Європейської правдиНімеччина штовхає до війни та руйнує своє майбутнє в Україні. Це має зупинитися.

Теми: НімеччинавійнаРосія
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