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У парламенті Німеччини пройдуть слухання щодо України і миру в Європі

Вівторок, 25 січня 2022, 19:32
У парламенті Німеччини пройдуть слухання щодо України і миру в Європі
Будівля Бундестагу в Берліні. Фото: Getty Images

У німецькому парламенті 27 січня відбудуться слухання щодо безпекової ситуації навколо України.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

За його словами, слухання, ініційовані українською стороною, пройдуть під назвою "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання".

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"Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню", - додав Андрій Мельник. 

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також висловив розчарування через позицію Німеччини у зв’язку з її політикою блокування поставок зброї Україні на тлі нарощування військ Росії.

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Теми: НімеччинавійнаРосія
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