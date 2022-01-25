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В парламенте Германии пройдут слушания по Украине и миру в Европе

Вторник, 25 января 2022, 20:32
Здание Бундестага в Берлине. Фото: Getty Images

В немецком парламенте 27 января состоятся слушания по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

По его словам, слушания, инициированные украинской стороной, пройдут под названием "Обеспечить мир в Европе: территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос".

"Берлин должен в конце концов решительно действовать, чтобы предотвратить новое российское вторжение", - добавил Андрей Мельник.

Как сообщалось, министр обороны Латвии Артис Пабрикс жестко раскритиковал позицию Германии по поводу неоказания вооруженной поддержки Украине на фоне наращивания войск РФ у украинских границ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России.

Читайте также редакционную статью Европейской правды Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это нужно прекратить.

Темы: ГерманиявойнаРосcия


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