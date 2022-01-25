У Нідерландах підготують план на випадок припинення Росією поставок газу

Кабмін Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через ситуацію з Росією та Україною, хоча наразі жодних ознак цього немає.

Про це заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен у Палаті представників, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Ми повинні підготуватися до всіх сценаріїв, включаючи найбільш негативний – повне відключення від газу з Росії. Мета – щоб домогосподарства та лікарні в будь-якому разі були забезпечені газом", – сказав Джеттен.

Найближчими днями міністр поговорить з великими споживачами газу, щоб запитати, скільки вони споживають і які соціальні та економічні наслідки будуть, якщо їм доведеться обходитися меншою кількістю газу.

Країни ЄС і США готують пакет санкцій, якщо Росія буде діяти агресивно проти України. У результаті Росія може зірвати або заблокувати постачання газу до Європи у відповідь.

Країни ЄС домовилися, що всі вони складуть план аварійної ситуації на випадок перебоїв у постачанні газу. Ті самі правила застосовуються до всіх країн, наприклад, громадяни та найважливіші служби мають перевагу над, наприклад, неважливими фабриками.

Країни ЄС також домовилися про взаємну солідарність. Країни з достатньою кількістю газу повинні допомагати іншим країнам, якщо вони потраплять у серйозні проблеми.

"У Нідерландах достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму. Можна закликати до європейської солідарності. Я також обговорював це зі своїми колегами на цих вихідних. Але говорити більше про це зарано, я не збираюся спекулювати", — сказав міністр.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.