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В Нидерландах подготовят план на случай прекращения Россией поставок газа

Вторник, 25 января 2022, 20:51
В Нидерландах подготовят план на случай прекращения Россией поставок газа
ФЛаг Нидерландов. Иллюстративное фото Pixabay

Кабмин Нидерландов разработает план на случай дефицита газа из-за ситуации с Россией и Украиной, хотя пока никаких признаков этого нет.

Об этом заявил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен в Палате представителей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Мы должны подготовиться ко всем сценариям, включая наиболее негативный – полное отключение от газа из России. Цель – чтобы домохозяйства и больницы в любом случае были обеспечены газом", – сказал Джеттен.

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В ближайшие дни министр поговорит с крупными потребителями газа, чтобы спросить, сколько они потребляют и какие социальные и экономические последствия будут, если им придется обходиться меньшим количеством газа.

Страны ЕС и США готовят пакет санкций, если Россия будет действовать агрессивно против Украины. В результате Россия может сорвать или заблокировать поставки газа в Европу в ответ.

Страны ЕС договорились, что они составят план аварийной ситуации на случай перебоев в поставках газа. Те же правила применяются ко всем странам, например, граждане и важнейшие службы имеют преимущество, например, неважными фабриками.

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Страны ЕС также договорились о взаимной солидарности. Страны с достаточным количеством газа должны помочь другим странам, если они попадут в серьезные проблемы.

"В Нидерландах достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму. Можно взывать к европейской солидарности. Я также обсуждал это со своими коллегами в эти выходные. Но говорить больше об этом рано, я не собираюсь спекулировать", - сказал министр.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину.

Темы: НидерландыгазэнергетикаРосcияГазпром
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