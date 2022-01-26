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24 321 випадок Covid за добу, Київ наздоганяє Франківщину

Середа, 26 січня 2022, 07:36
24 321 випадок Covid за добу, Київ наздоганяє Франківщину
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За добу 25 січня в Україні зафіксували 24 321 випадок зараження коронавірусом та 141 смерть від Covid-19, а госпіталізували 3 073 особи.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Подібна добова кількість хворих фіксувалася в Україні востаннє 11-12 листопада 2021 року.

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Серед нових хворих – 2 809 дітей і 642 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання підтвердили в цей вівторок в Івано-Франківській області (1972) та місті Київ (1919), а також у Львівській (1886), Харківській (1506) і Хмельницькій (1471) областях. 

Летальних випадків найбільше за все за минулу добу у Києві (13), Івано-Франківській та Черкаській (по 12), Сумській (11) та Харківській (8) областях. 

ВІДЕО ДНЯ

Одужали за минулу добу 5 514 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 913 809 разів, зафіксували 99 584 смерті й 3 596 715 одужань.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяУкраїна
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