24 321 случай Covid за сутки, Киев догоняет Франковщину

За сутки 25 января в Украине зафиксировали 24 321 случай заражения коронавирусом и 141 смерть от Covid-19, а госпитализировали 3 073 человека.

Источник: данные Министерства охраны здоровья

Детали: Подобное суточное количество больных фиксировалось в Украине в последний раз 11-12 ноября 2021 года.

Среди новых больных – 2 809 детей и 642 медработника.

Наибольшее количество случаев заболевания подтвердили в этот вторник в Ивано-Франковской области (1972) и городе Киев (1919), а также во Львовской (1886), Харьковской (1506) и Хмельницкой (1471) областях.

Летальных случаев больше всего за прошедшие сутки в Киеве (13), Ивано-Франковской и Черкасской (по 12), Сумской (11) и Харьковской (8) областях.

Выздоровели за прошлые сутки 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили 3 913 809 раз, зафиксировали 99 584 смерти и 3 596 715 выздоровлений.