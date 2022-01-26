В Україні зробили 30 мільйонів щеплень, бустер отримали чверть мільйона

З 24 лютого 2021 року до 25 січня 2022 року в Україні вакциновано проти коронавірусу 15,2 мільйона людей, дві дози вакцини отримали 14,5 мільйона осіб, три дози – 248 тисяч осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 30 млн щеплень проти Covid-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії!.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини.

Загалом проведено 30 003 374 щеплення".

Деталі: У вівторок 25 січня 81 736 громадян було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.