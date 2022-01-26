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В Украине сделали 30 миллионов прививок, бустер получили четверть миллиона

Среда, 26 января 2022, 08:01

С 24 февраля 2021 года по 25 января 2022 года в Украине вакцинировано против коронавируса 15,2 миллиона человек, две дозы вакцины получили 14,5 миллиона человек, три дозы – 248 тысяч человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Более 30 млн прививок против Covid-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании!

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С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека.

В общей сложности проведено 30 003 374 прививки".

Детали: Во вторник 25 января 81 736 граждан были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек.

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияздоровье
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