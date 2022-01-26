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Українці стали більше довіряти ЗСУ і менше – російським ЗМІ

Середа, 26 січня 2022, 09:39
Українці стали більше довіряти ЗСУ і менше – російським ЗМІ
Фото Міноборони

Армія, волонтери, звичайні люди у своєму населеному пункті і Церква продовжують користуватися найбільшою довірою в українців, при цьому довіра до Збройних сил зросла порівняно з груднем 2020 року.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня 2021 року

Дослівно КМІС: "Армії довіряють загалом 72% українців, а баланс довіри-недовіри становить +60%. Порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє, зросла на 6 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 8 процентних пунктів".

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Деталі: Соціологи відзначають, що при цьому простежуються помітні регіональні відмінності – із Заходу на Схід знижується частка тих, хто довіряє армії, але разом з цим у всіх регіонах більшість респондентів довіряють ЗСУ (від 81% на Заході до 52% на Сході). Баланс довіри виразно позитивний – від +75% на Заході до +28% на Сході.  

КМІС підкреслює, що порівняно з груднем 2020 року у всіх регіонах простежується тенденція до зростання довіри до армії.

 
Інфографіка КМІС

Також більшість респондентів довіряють волонтерам (68%, баланс – +57%) і звичайним людям у своєму населеному пункті (63%, баланс – +51%), а Церкві довіряють 51% при балансі +27%.

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Найменше українці довіряють російським ЗМІ.

У випадку довіри до звичайних людей простежується зниження на 4 процентних пункти – і частки тих, хто їм довіряє, і балансу.   

 
Інфографіка кміс 

Позитивний баланс довіри-недовіри також мають громадські організації – загалом їм довіряють 39% респондентів, а баланс становить +18% (без значущих зміни порівняно з 2020 роком).  

Решта 8 інституцій у списку мають негативний баланс довіри-недовіри.

Зокрема переважає недовіра до інституцій центральної влади (президенту, парламенту, уряду), правоохоронних органів (національна поліція, патрульна поліція, СБУ), ЗМІ (як українським, так і російським).

Дослідження тривало 3-11 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу).   

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: Збройні силиволонтерисоціологія
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