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Украинцы стали больше доверять ВСУ и меньше – российским СМИ

Среда, 26 января 2022, 10:39
Фото Минобороны

Армия, волонтеры, обычные люди в своем населенном пункте и Церковь продолжают пользоваться наибольшим доверием у украинцев, при этом доверие к Вооруженным силам выросло по сравнению с декабрем 2020 года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года

Дословно КМИС: "Армии доверяют в общей сложности 72% украинцев, а баланс доверия-недоверия составляет +60%. По сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих выросла на 6 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 8 процентных пунктов".

Детали: Социологи отмечают, что при этом наблюдаются заметные региональные отличия – с Запада на Восток снижается доля тех, кто доверяет армии, но вместе с этим во всех регионах большинство респондентов доверяют ВСУ (от 81% на Западе до 52% на Востоке). Баланс доверия выразительно положительный – от +75% на Западе до +28% на Востоке. 

 
Инфографика КМИС

КМИС подчеркивает, что по сравнению с декабрем 2020 года во всех регионах наблюдается тенденция роста доверия к армии.

Большинство респондентов доверяют волонтерам (68%, баланс – +57%) и обычным людям в своем населенном пункте (63%, баланс – +51%), а Церкви доверяют 51% при балансе +27%.

Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ.

В случае доверия к обычным людям наблюдается снижение на 4 процентных пункта – и доли доверяющих и баланса. 

 
Инфографика КМИС 

Положительный баланс доверия-недоверия также имеют общественные организации – в целом им доверяют 39% респондентов, а баланс составляет +18% (без значимых изменений по сравнению с 2020 годом).

Остальные 8 институций в списке имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.

В частности, преобладает недоверие к институциям центральных властей (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным органам (национальная полиция, патрульная полиция, СБУ), СМИ (как украинским, так и российским).

Исследование проходило 3-11 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыволонтерысоциология


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