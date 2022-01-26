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Довіра до Зеленського впала – опитування

Середа, 26 січня 2022, 10:14
Довіра до Зеленського впала – опитування
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

За два роки (2020 та 2021 рр.) відсоток українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському знизився на 5 процентних пунктів.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 3-11 грудня 2021 року

Деталі: В кінці 2021 року президенту довіряли 27% респондентів, а не довіряли – 50%. Баланс довіри-недовіри у грудні 2021 року становив -23%.

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Соціологи відзначають, що порівняно з груднем 2020 року частка тих, хто довіряє президенту, знизилася на 5 процентних пунктів, а баланс довіри-недовіри – на 10 процентних пунктів. 

ІНФОГРАФІКА КМІС
ІНФОГРАФІКА КМІС

Дослідження тривало 3-11 грудня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донбасу).   

У грудні 2020 року КМІС проводив аналогічне опитування, тому у прес-релізі також наводиться динаміка показників упродовж 2020-2021 років.

ВІДЕО ДНЯ

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Українська правда
Теми: Зеленськийпрезидентопитуваннясоціологія
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