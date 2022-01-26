За два года (2020 и 2021 гг.) процент доверяющих президенту Владимиру Зеленскому снизился на 5 процентных пунктов.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 3-11 декабря 2021 года

Детали: В конце 2021 года президенту доверяли 27% респондентов, а не доверяли – 50%. Баланс доверия-недоверия в декабре 2021 составил -23%.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2020 года доля доверяющих президенту снизилась на 5 процентных пунктов, а баланс доверия-недоверия – на 10 процентных пунктов.

инфографика КМИС

Исследование проходило 3-11 декабря 2021 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса).

В декабре 2020 года КМИС проводил аналогичный опрос, поэтому в пресс-релизе также приводится динамика показателей на протяжении 2020-2021 годов.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.