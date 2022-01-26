У Києві різкий стрибок хворих і смертей від Covid

За добу 25 січня у Києві зафіксували 1 919 нових хворих на коронавірус – це найбільша кількість з 10 листопада 2021 року, коли за добу було 2002 випадки ковіду, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 919 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 13 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей – 138 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 172 хлопчики від 2 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (429), Шевченківському (231) та в Деснянському (228) районах.

77 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 76 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 356 732 випадки коронавірусу, 8 460 хворих померли, подолали вірус 331 899 мешканців міста, з них 702 – за минулу добу.

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