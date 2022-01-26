Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві різкий стрибок хворих і смертей від Covid

Середа, 26 січня 2022, 11:28
Фото КМДА

За добу 25 січня у Києві зафіксували 1 919 нових хворих на коронавірус – це найбільша кількість з 10 листопада 2021 року, коли за добу було 2002 випадки ковіду, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 919 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 13 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 300 дітей – 138 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 172 хлопчики від 2 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (429), Шевченківському (231) та в Деснянському (228) районах.

77 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 76 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 356 732 випадки коронавірусу, 8 460 хворих померли, подолали вірус 331 899 мешканців міста, з них 702 – за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Київ
Сутички ФОПів під Радою: силовики відкрили три справи
Måneskin не зможуть дати запланований концерт у Києві
Стріляли вгору: під Печерським судом інкасатори з автоматом влаштували розбірки
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...