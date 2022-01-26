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В Киеве резкий скачок больных и смертей от Covid

Среда, 26 января 2022, 11:28
Фото КГГА

За сутки 25 января в Киеве зафиксировали 1 919 новых больных коронавирусом – это наибольшее количество с 10 ноября 2021 года, когда за сутки было 2002 случая ковида, 13 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 919 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 13 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных более 300 детей – 138 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 172 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (429), Шевченковском (231) и Деснянском (228) районах.

77 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 76 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 356 732 случая коронавируса, 8 460 больных умерли, преодолели вирус 331 899 жителей города, из них 702 – за прошедшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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