Глава МЗС Австрії заявив, що не став би танцювати з Путіним

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з президентом РФ Володимиром Путіним, як це робила його попередниця Карін Кнайсль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

"Як чоловік, я б не спокусився танцювати з Путіним, і я б цього не зробив", - сказав він.

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Попередниця Шалленберга на посту глави МЗС Карін Кнайсль запам’яталась танцем з президентом РФ Володимиром Путіним на своєму весіллі.

Той факт, що РФ загрожує вторгненням в Україну, Шалленберг вважає "визнанням провалу" з боку Кремля. Він порівняв ситуацію з придушенням тодішнім Радянським союзом повстань в Угорщині в 1956 році та в Чехословаччині в 1968 році.

Складається враження, що Путін хоче "повернути колесо часу назад", сказав Шалленберг. "Насправді він досягає цілей з точністю до навпаки... Він просто штовхає своїх сусідів на захід, до НАТО та ЄС", - заявив міністр.

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Ніхто не може зазирнути в голову Путіна, зазначив Шалленберг: "Але загроза, на жаль, дуже реальна". Страшно, що "у 2022 році доводиться рахуватися з реальним ризиком військового конфлікту на європейському континенті", додав він.

Водночас Шалленберг застеріг від включення "Північного потоку-2" у пакет санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

За його словами, газопровід не є загрозою, він ще навіть не працює. Треба також подбати, "щоб санкції не стали бумерангом", зазначив він.