Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным

Среда, 26 января 2022, 11:32
Александр Шалленберг, фото: Twitter

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом РФ Владимиром Путиным, как это делала его предшественница Карин Кнайсль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

"Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого не сделал", – сказал он.

Предшественница Шалленберга на посту главы МИД Карин Кнайсль запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Тот факт, что РФ грозит вторжением в Украину, Шалленберг считает "признанием провала" со стороны Кремля. Он сравнил ситуацию с подавлением тогдашним Советским союзом восстаний в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

Создается впечатление, что Путин хочет "повернуть колесо времени назад", сказал Шалленберг. "На самом деле он достигает целей с точностью до наоборот... Он просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС", - заявил министр.

Никто не может заглянуть в голову Путина, отметил Шалленберг: "Но угроза, к сожалению, очень реальна". Страшно, что "в 2022 году приходится считаться с реальным риском военного конфликта на европейском континенте", добавил он.

В то же время Шалленберг предостерег от включения "Северного потока-2" в пакет санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

По его словам, газопровод не представляет угрозы, он еще даже не работает. Следует также позаботиться, "чтобы санкции не стали бумерангом", отметил он.

Темы: ПутинАвстрияРосcиясанкцииУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Новости 31 января: сотрудничество Украины, Британии и Польши, МВД о возможных провокациях

Все новости...
Путин
Байден рассматривает персональные санкции против Путина
Макрон созвонится с Путиным, чтобы услышать разъяснение намерений по Украине
Британия, не задумываясь, введет санкции против Путина – Джонсон
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...