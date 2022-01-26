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Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным

Среда, 26 января 2022, 10:32
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным
Александр Шалленберг, фото: Twitter

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом РФ Владимиром Путиным, как это делала его предшественница Карин Кнайсль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

"Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого не сделал", – сказал он.

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Предшественница Шалленберга на посту главы МИД Карин Кнайсль запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.

Тот факт, что РФ грозит вторжением в Украину, Шалленберг считает "признанием провала" со стороны Кремля. Он сравнил ситуацию с подавлением тогдашним Советским союзом восстаний в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

Создается впечатление, что Путин хочет "повернуть колесо времени назад", сказал Шалленберг. "На самом деле он достигает целей с точностью до наоборот... Он просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС", - заявил министр.

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Никто не может заглянуть в голову Путина, отметил Шалленберг: "Но угроза, к сожалению, очень реальна". Страшно, что "в 2022 году приходится считаться с реальным риском военного конфликта на европейском континенте", добавил он.

В то же время Шалленберг предостерег от включения "Северного потока-2" в пакет санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

По его словам, газопровод не представляет угрозы, он еще даже не работает. Следует также позаботиться, "чтобы санкции не стали бумерангом", отметил он.

Темы: ПутинАвстрияРосcиясанкцииУкраина
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