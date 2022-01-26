Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Середа, 26 січня 2022, 11:29
РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі
ілюстративне фото ТАСС

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав 26 січня Чорноморський флот Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення ЧФ РФ

Дослівно: "Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики".

Реклама:

Деталі: За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які будуть проведені в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що у січні-лютому у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань. Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані

ВІДЕО ДНЯ

Окремі навчання пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, інформувало військове відомство РФ.

За його даними, "загалом до участі у заходах планується залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців".

Теми: Чорне мореРосіяфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чорне море
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
Захисники з катера підбили російський винищувач під час бою біля Зміїного – ГУР
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: