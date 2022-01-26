РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав 26 січня Чорноморський флот Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення ЧФ РФ

Дослівно: "Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики".

Деталі: За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які будуть проведені в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що у січні-лютому у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань. Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані

Окремі навчання пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, інформувало військове відомство РФ.

За його даними, "загалом до участі у заходах планується залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців".