Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Середа, 26 січня 2022, 12:29
ілюстративне фото ТАСС

Великі військові навчання, на які вийшли кілька корабельних груп, розпочав 26 січня Чорноморський флот Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення ЧФ РФ

Дослівно: "Для виконання завдань за планом навчання у складі різнорідних угруповань, корабельних ударних груп та загонів десантних кораблів задіяні фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики".

Деталі: За цими даними, на навчання вийшли "понад 20 кораблів".

На маневри, які будуть проведені в акваторії Чорного моря, вийшли "кораблі, бойові катери та судна забезпечення ЧФ у складі корабельних угруповань", інформує штаб ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що у січні-лютому у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань. Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил ВМФ та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані

Окремі навчання пройдуть в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, інформувало військове відомство РФ.

За його даними, "загалом до участі у заходах планується залучити понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців".

Теми: Чорне мореРосіяфлот
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
Чорне море
У Чорному морі неподалік Криму горить судно з російським екіпажем – росЗМІ
Українські військові провели навчання з прикриття морського узбережжя
Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...