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РФ начала крупные военные учения в Черном море

Среда, 26 января 2022, 11:29
РФ начала крупные военные учения в Черном море
иллюстративное фото ТАСС

Крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп, начал 26 января Черноморский флот России.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ЧФ РФ

Дословно: "Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики".

Детали: По этим данным, на учения вышли "более 20 кораблей".

На маневры, которые будут проведены в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок", информирует штаб ЧФ.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений. Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане

Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, информировало военное ведомство РФ.

По его данным, "всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих".

Темы: Черное мореРосcияфлот
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