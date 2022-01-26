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У Раді багато covid-хворих, подумують про карантин

Середа, 26 січня 2022, 12:44
Фото з сайту ВР

Голови фракцій Верховної Ради зберуться на нараду, щоб обговорити подальшу роботу парламенту ув’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус серед нардепів і працівників апарату Ради.

Джерело: речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук та нардеп Ярослав Железняк у Telegram, Железняк та прессекретар ВР Ірина Кармелюк у коментарі Українській правді, нардеп Ольга Совгиря в Telegram  

Пряма мова Палійчук: "Змушені констатувати, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на ковід. Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги Народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, на ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження".

Деталі: Вона додала, що через це в парламенті ініціювали нараду за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи Ради наступного тижня.

Нардеп Ярослав Железняк написав у Telegram, що "Рада йде на карантин до 15 лютого", водночас у коментарі "Українській правді" він цього підтвердити не зміг, заявивши, що таке рішення ще не прийнято.

Прессекретар ВР Ірина Кармелюк зазначила, що станом на 24 січня у Раді було 45 хворих на ковід (34 працівники апарату і 11 нардепів). Свіжішої інформації вона не має.

Кармелюк запевнила, що наразі в ВР діють ті обмеження, які були раніше, а рішення про можливий карантин поки не приймалося. 

Пізніше Совгиря повідомила, що 27 січня парламент може внести зміни до Календарного плану проведення сьомої сесії ВР.

Зокрема, на голосування винесуть пропозицію побудувати роботу парламенту наступним чином:

  • 1 лютого – відкриття сьомої сесії і проведення пленарного засідання (цілком імовірно скороченого);
  • тижні з 2 по 4, а також з 7 по 11 лютого – зробити тижнями роботи народних депутатів у комітетах.

Совгиря підкреслила, що Рада не закривається, а лише змінює черговість пленарних тижнів.

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радакоронавірус
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