В Раде много covid-больных, подумывают о карантине

Главы фракций Верховной Рады соберутся на совещание, чтобы обсудить дальнейшую работу парламента в связи с ростом количество больных коронавирусом среди нардепов и сотрудников аппарата Рады.

Источник: спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук и нардеп Ярослав Железняк в Telegram, Железняк и пресс-секретарь ВР Ирина Кармелюк в комментарии "Украинской правде", нардеп Ольга Совгиря в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Вынуждены констатировать, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества больных ковидом. По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от "Слуги Народа" зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания. Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Ежедневно фиксируется по 2-3 новых случая заражения".

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Детали: Она добавила, что из-за этого в парламенте инициировали совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы Рады на следующей неделе.

Нардеп Ярослав Железняк написал в Telegram, что "Рада идет на карантин до 15 февраля", но в комментарии "Украинской правде" он этого подтвердить не смог, заявив, что такое решение еще не принято.

Пресс-секретарь ВР Ирина Кармелюк отметила, что по состоянию на 24 января в Раде было 45 больных ковидом (34 сотрудника аппарата и 11 нардепов). Более свежей информации у нее нет.

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Кармелюк заверила, что в настоящее время в ВР действуют те ограничения, которые были раньше, а решение о возможном карантине пока не принималось.

Позже Совгиря сообщила, что 27 января парламент может внести изменения в Календарный план проведения седьмой сессии ВР.

В частности, на голосование вынесут предложение построить работу парламента следующим образом:

1 февраля – открытие седьмой сессии и проведение пленарного заседания (вполне вероятно сокращенного);

недели со 2 по 4, а также с 7 по 11 февраля – сделать неделями работы народных депутатов в комитетах.

Совгиря подчеркнула, что Рада не закрывается, а только меняет очередность пленарных недель.