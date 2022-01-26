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Україну накриє сніг і штормовий вітер

Середа, 26 січня 2022, 12:42
Україну накриє сніг і штормовий вітер
Фото pixabay.com

27 січня в Україні очікується прохолодна погода, сильний вітер та мокрий сніг, лише на сході в найближчі дні без істотних опадів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook  

Дослівно Діденко: "Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть завтра вологу, з опадами, погоду практично повсюди, окрім східних областей.

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Почне посилюватися вітер до штормових значень, спочатку задуватиме на заході та півночі, а в п'ятницю практично скрізь в Україні вітер буде сильним".

Деталі: Температура повітря 27 січня найнижчою очікується у східній частині та на північному сході – вночі до -9-13, вдень -3-8 градусів.

На півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях – вдень 0-2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині – ще морозно, -4-7 градусів. На заході від 2 морозу до 2 тепла.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вночі -5-7, вдень близько 0.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою.

   

Українська правда
Теми: погода
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