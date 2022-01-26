Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україну накриє сніг і штормовий вітер

Середа, 26 січня 2022, 13:42
Фото pixabay.com

27 січня в Україні очікується прохолодна погода, сильний вітер та мокрий сніг, лише на сході в найближчі дні без істотних опадів.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook  

Дослівно Діденко: "Атмосферні фронти скандинавської циклонічної сімейки принесуть завтра вологу, з опадами, погоду практично повсюди, окрім східних областей.

Почне посилюватися вітер до штормових значень, спочатку задуватиме на заході та півночі, а в п'ятницю практично скрізь в Україні вітер буде сильним".

Деталі: Температура повітря 27 січня найнижчою очікується у східній частині та на північному сході – вночі до -9-13, вдень -3-8 градусів.

На півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях – вдень 0-2 градуси. На Чернігівщині та Сумщині – ще морозно, -4-7 градусів. На заході від 2 морозу до 2 тепла.

У Києві 27 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, вночі -5-7, вдень близько 0.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, з відлигою.

   

Українська правда
Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
погода
В Україні сніжитиме і стане тепліше
Прохолодно, подекуди мокрий сніг, попереду потепління – прогноз
У Карпатах рятувальники доставили в населений пункт туристів, яких накрила лавина
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...