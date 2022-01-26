Украину накроет снег и штормовой ветер

27 января в Украине ожидается прохладная погода, сильный ветер и мокрый снег, только на востоке в ближайшие дни без существенных осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "Атмосферные фронты скандинавской циклонической семейки принесут завтра влажную, с осадками, погоду практически повсюду, кроме восточных областей.

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Начнет усиливаться ветер до штормовых значений, сначала будет задувать на западе и на севере, а в пятницу практически везде в Украине ветер будет сильным".

Детали: Температура воздуха 27 января самой низкой ожидается в восточной части и северо-востоке – ночью до -9-13, днем ​​-3-8 градусов.

На севере будет теплее в Житомирской и Киевской областях – днем ​​0-2 градуса. В Черниговской и Сумской – еще морозно, -4-7 градусов. На западе от 2 мороза до 2 тепла.

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В Киеве 27 января ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ночью -5-7, днем ​​около 0.

Конец недели будет в Украине сравнительно теплым, с оттепелью.