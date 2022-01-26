Кількість заражень Covid рекордно зросла, а смертність не змінилася – ВООЗ 

У світі кількість нових випадків Covid-19 зросла на 5% за минулий тиждень, 17-23 січня, тоді як кількість нових смертей залишилася такою ж, як за тиждень до того.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Деталі: Минулого тижня було зареєстровано понад 21 мільйон нових випадків, що становить найбільшу кількість випадків за тиждень, зареєстровану з початку пандемії.

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Зафіксовано майже 50 тисяч смертей за тиждень.

Станом на 23 січня 2022 року в усьому світі зареєстровано понад 346 мільйонів підтверджених випадків та понад 5,5 мільйона смертей.

На глобальному рівні спостерігалося повільніше зростання захворюваності: лише половина регіонів із 6-ти повідомила про збільшення кількості нових тижневих випадків у порівнянні з п’ятьма з шести регіонів минулого тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Регіон Східного Середземномор’я повідомив про найбільше зростання кількості нових випадків (39%), далі йдуть регіон Південно-Східної Азії (36%) та Європейський регіон (13%).

Кількість смертей зросла в регіоні Південно-Східної Азії (44%), регіоні Східного Середземномор’я (15%) та регіоні Америки (7%), тоді як усі інші регіони повідомили про зниження смертей за тиждень.