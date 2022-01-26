Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість заражень Covid рекордно зросла, а смертність не змінилася – ВООЗ 

Середа, 26 січня 2022, 13:26

У світі кількість нових випадків Covid-19 зросла на 5% за минулий тиждень, 17-23 січня, тоді як кількість нових смертей залишилася такою ж, як за тиждень до того.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ

Деталі: Минулого тижня було зареєстровано понад 21 мільйон нових випадків, що становить найбільшу кількість випадків за тиждень, зареєстровану з початку пандемії.

Реклама:

Зафіксовано майже 50 тисяч смертей за тиждень. 

Станом на 23 січня 2022 року в усьому світі зареєстровано понад 346 мільйонів підтверджених випадків та понад 5,5 мільйона смертей.

На глобальному рівні спостерігалося повільніше зростання захворюваності: лише половина регіонів із 6-ти повідомила про збільшення кількості нових тижневих випадків у порівнянні з п’ятьма з шести регіонів минулого тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Регіон Східного Середземномор’я повідомив про найбільше зростання кількості нових випадків (39%), далі йдуть регіон Південно-Східної Азії (36%) та Європейський регіон (13%).

Кількість смертей зросла в регіоні Південно-Східної Азії (44%), регіоні Східного Середземномор’я (15%) та регіоні Америки (7%), тоді як усі інші регіони повідомили про зниження смертей за тиждень.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяВООЗсвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Covid-2019
Південна Корея відклала послаблення обмежень через спалах COVID-19
Вчені з'ясували, яка поширена звичка збільшує ризик заразитися COVID-19
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: