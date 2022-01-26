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Количество заражений Covid рекордно выросло, а смертность не изменилась – ВОЗ

Среда, 26 января 2022, 13:26

В мире количество новых случаев Covid-19 выросло на 5% за прошлую неделю, 17-23 января, тогда как количество новых смертей осталось таким же, как за неделю до этого.

Источник: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Детали: На прошлой неделе было зарегистрировано более 21 миллиона новых случаев, что составляет наибольшее количество случаев за неделю, зарегистрированную с начала пандемии.

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Зафиксировано почти 50 тысяч смертей за неделю.

По состоянию на 23 января 2022 года во всем мире зарегистрировано более 346 миллионов подтвержденных случаев и более 5,5 миллионов смертей.

На глобальном уровне наблюдался более медленный рост заболеваемости: лишь половина регионов из 6-ти сообщила об увеличении количества новых недельных случаев по сравнению с пятью из шести регионов на прошлой неделе.

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Регион Восточного Средиземноморья сообщил о наибольшем росте числа новых случаев (39%), далее следуют регион Юго-Восточной Азии (36%) и Европейский регион (13%).

Число смертей выросло в регионе Юго-Восточной Азии (44%), регионе Восточного Средиземноморья (15%) и регионе Америки (7%), тогда как все остальные регионы сообщили о снижении смертей за неделю.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияВОЗмир
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