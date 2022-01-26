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Офіційний сайт України вночі атакували хакери

Середа, 26 січня 2022, 13:59
Офіційний сайт України вночі атакували хакери
скриншот

В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Внаслідок атаки хакерів сайт кілька годин був недоступний для користувачів. 

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У відомстві додали, що станом на 13.00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

Повідомляється, що фахівці МЗС "вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту", тому найближчим часом все ще можливі проблеми з доступом до ресурсу.

Довідка: Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про Україну. 

ВІДЕО ДНЯ

Наразі сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Українська правда
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