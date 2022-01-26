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Официальный сайт Украины ночью атаковали хакеры

Среда, 26 января 2022, 14:59
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В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществили кибератаку.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: В результате хакерской атаки сайт несколько часов был недоступен для пользователей.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили, но работа по противодействию последствиям кибернапаения продолжается.

Сообщается, что специалисты МИД "принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта", поэтому в ближайшее время все еще возможны проблемы с доступом к ресурсу.

Справка: Официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий об Украине.

Сейчас сайт Ukraine.ua доступен на семи иностранных языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Украинская правда


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